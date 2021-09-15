فنون ومشاهير

هل تزوج تامر حسني سرّاً؟

Lebanon 24
15-09-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-863967-637672905745056813.jpg
Doc-P-863967-637672905745056813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلاحق النجم المصري تامر حسني، الملقب بـ"نجم الجيل" شائعات عديدة، خاصة فيما يخص علاقته بزوجته بسمة بوسيل، آخرها ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن زواجه سراً من فنانة شابة بعد انفصاله عن زوجته.

الشائعة انتشرت بمواقع التواصل بعد أن تم تداول أنباء خلال الساعات الماضية عن زواجه سرا من فنانة شابة، شاركته بمشهد في فيلمه "الفلوس"، وانتشار عدة صور لهما في عدة مناسبات.
ويبدو أن ما ساهم في انتشار تلك الشائعة هو ما كتبته بسمة بخاصية الـ"ستوري" على حسابها "إنستغرام" حين قالت: "ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير"، إلا أنها سرعان ما قامت بحذف المنشور، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المصرية.

إلا أن تامر حسني تجاهل هذه الأنباء ولم يرد عليها، وخرج بإطلاق عطر يحمل توقيعهما، هو وزوجته، حيث تعاقدا معاً على أول إنتاج مشترك بينهما في عالم العطور الفرنسية.

ومن المقرر أن يتجه تامر وبسمة إلى فرنسا الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة والاتفاق على مواعيد طرح أول إصدارهما، وتفاصيل الحملة الإعلانية والدعائية العالمية المقرر أن تغزو الوطن العربي في الفترة القادمة، بحسب الإعلام المصري.
وبحسب المعلومات المتداولة عن الحدث، فمن المقترح أن يستقر تامر حسني وبسمة بوسيل على عيد الحب المقبل لطرح أول إنتاج خاص بهما للجمهور، حيث ينتظر جمهور النجم بفارغ الصبر إصدار أول عطر يحمل توقيعه.

يُذكر أن العلاقة بين تامر وبسمة كانت قد شهدت استقرارا بعد مرور نحو العام على الأزمة التي نشبت بينهما، وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني واستعدادها لترتيب إجراءات الطلاق رسميا.

وستكشف لنا الأيام المقبلة حقيقة "زواج تامر حسني سرا"، وما إذا كانت مجرد شائعة تلاحقه كالمعتاد، أم أنها جزء من الدعاية للعطر الجديد، أم ربما دعاية لفيلم أو كليب جديد للفنان المحبوب الذي يتابعه الملايين حول العالم العربي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-09-15
04:00 | 2021-09-15
02:00 | 2021-09-15
01:00 | 2021-09-15
01:00 | 2021-09-15
23:22 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website