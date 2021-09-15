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فنون ومشاهير
هل تزوج تامر حسني سرّاً؟
Lebanon 24
15-09-2021
|
03:00
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تلاحق النجم المصري تامر حسني، الملقب بـ"نجم الجيل" شائعات عديدة، خاصة فيما يخص علاقته بزوجته بسمة بوسيل، آخرها ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن زواجه سراً من فنانة شابة بعد انفصاله عن زوجته.
الشائعة انتشرت بمواقع التواصل بعد أن تم تداول أنباء خلال الساعات الماضية عن زواجه سرا من فنانة شابة، شاركته بمشهد في فيلمه "الفلوس"، وانتشار عدة صور لهما في عدة مناسبات.
ويبدو أن ما ساهم في انتشار تلك الشائعة هو ما كتبته بسمة بخاصية الـ"ستوري" على حسابها "إنستغرام" حين قالت: "ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير"، إلا أنها سرعان ما قامت بحذف المنشور، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المصرية.
إلا أن تامر حسني تجاهل هذه الأنباء ولم يرد عليها، وخرج بإطلاق عطر يحمل توقيعهما، هو وزوجته، حيث تعاقدا معاً على أول إنتاج مشترك بينهما في عالم العطور الفرنسية.
ومن المقرر أن يتجه تامر وبسمة إلى فرنسا الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة والاتفاق على مواعيد طرح أول إصدارهما، وتفاصيل الحملة الإعلانية والدعائية العالمية المقرر أن تغزو الوطن العربي في الفترة القادمة، بحسب الإعلام المصري.
وبحسب المعلومات المتداولة عن الحدث، فمن المقترح أن يستقر تامر حسني وبسمة بوسيل على عيد الحب المقبل لطرح أول إنتاج خاص بهما للجمهور، حيث ينتظر جمهور النجم بفارغ الصبر إصدار أول عطر يحمل توقيعه.
يُذكر أن العلاقة بين تامر وبسمة كانت قد شهدت استقرارا بعد مرور نحو العام على الأزمة التي نشبت بينهما، وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني واستعدادها لترتيب إجراءات الطلاق رسميا.
وستكشف لنا الأيام المقبلة حقيقة "زواج تامر حسني سرا"، وما إذا كانت مجرد شائعة تلاحقه كالمعتاد، أم أنها جزء من الدعاية للعطر الجديد، أم ربما دعاية لفيلم أو كليب جديد للفنان المحبوب الذي يتابعه الملايين حول العالم العربي.
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