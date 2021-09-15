29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
وفاة فنان مصري في حادث سيارة.. ونجاة زوجته الحامل بطفلهما الرابع
Lebanon 24
15-09-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الفنان المصري أحمد هيبة إثر حادث سير، وكشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل ما حدث قائلا في تصريحات صحافية: "الفنان الراحل أحمد هيبة تعرض لحادث سير، وبعد ذلك نقل إلى المستشفى، وفور وصوله توفي، إثر الإصابة التي تعرض لها في الحادث".
وأضاف: "تم دفن الفنان الراحل وسط حضور عائلته وأصدقائه".
وخرجت زوجته في تصريحات صحافية لتكشف أنها حامل وعلى وشك ولادة ابنها الرابع بعد أيام، ولديها من زوجها الراحل 3 أطفال مضيفة: "لا أملك قوت يومي والسائق الذي تسبب في الحادث دمر أسرة كاملة، ومش عارفة هعمل إيه بعد وفاته، فليس لدي أي باب رزق".
وأضافت زوجة الراحل أن زوجها راح ضحية حادث "ميكروباص" وأن السائق هرب دون أن يعلم أحد مكانه حتى الآن.
وشارك الفنان الراحل أحمد هيبة في العديد من الأعمال، أبرزها: "الرجل الأبيض المتوسط" بطولة الفنان أحمد آدم، وفيلم "مافيا" بطولة الفنان أحمد السقا، ومسلسل "مسرح سلاح"، وفيلم "فرح"، وفيلم "شباب سبايسي"، كما شارك في العديد من الأعمال الإذاعية.
المصدر: لها
الأكثر قراءة
مسار الدولار في الأيام المقبلة.. هذا موعد ارتفاعه
Lebanon 24
مسار الدولار في الأيام المقبلة.. هذا موعد ارتفاعه
13:12 | 2021-09-14
14/09/2021 01:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"مازوت الحزب": هذا هو سعر الصفيحة
Lebanon 24
"مازوت الحزب": هذا هو سعر الصفيحة
01:45 | 2021-09-15
15/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر غير سار عن أزمة المحروقات... هذا ما جرى
Lebanon 24
خبر غير سار عن أزمة المحروقات... هذا ما جرى
10:46 | 2021-09-14
14/09/2021 10:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حقائق عن دولاراتكم في المصارف
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حقائق عن دولاراتكم في المصارف
01:00 | 2021-09-15
15/09/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية مساءً...ارتفاع أو انخفاض؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية مساءً...ارتفاع أو انخفاض؟
13:55 | 2021-09-14
14/09/2021 01:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:00 | 2021-09-15
بعد أن فقدت والديها.. رسالة مؤثرة من حسن الرداد لزوجته إيمي سمير غانم
03:00 | 2021-09-15
هل تزوج تامر حسني سرّاً؟
02:00 | 2021-09-15
"اتدلع يا كايدهم"....المثيرة للجدل رولا يموت تتراقص ببكيني فاضح (فيديو)
01:00 | 2021-09-15
صوفيا رقصت على أغنيتها.. وهكذا كانت ردت فعل والدها (فيديو)
01:00 | 2021-09-15
كيت هدسون تعلن خطبتها من داني فوجيكاوا
23:22 | 2021-09-14
تعيش وضعاً صعباً واستثنائياً.. فنانة لبنانية متورطة في لندن
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
15/09/2021 14:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
15/09/2021 14:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
15/09/2021 14:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact