وفاة فنان مصري في حادث سيارة.. ونجاة زوجته الحامل بطفلهما الرابع

توفي الفنان المصري أحمد هيبة إثر حادث سير، وكشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل ما حدث قائلا في تصريحات صحافية: "الفنان الراحل أحمد هيبة تعرض لحادث سير، وبعد ذلك نقل إلى المستشفى، وفور وصوله توفي، إثر الإصابة التي تعرض لها في الحادث".وأضاف: "تم دفن الفنان الراحل وسط حضور عائلته وأصدقائه".

وخرجت زوجته في تصريحات صحافية لتكشف أنها حامل وعلى وشك ولادة ابنها الرابع بعد أيام، ولديها من زوجها الراحل 3 أطفال مضيفة: "لا أملك قوت يومي والسائق الذي تسبب في الحادث دمر أسرة كاملة، ومش عارفة هعمل إيه بعد وفاته، فليس لدي أي باب رزق".وأضافت زوجة الراحل أن زوجها راح ضحية حادث "ميكروباص" وأن السائق هرب دون أن يعلم أحد مكانه حتى الآن.وشارك الفنان الراحل أحمد هيبة في العديد من الأعمال، أبرزها: "الرجل الأبيض المتوسط" بطولة الفنان أحمد آدم، وفيلم "مافيا" بطولة الفنان أحمد السقا، ومسلسل "مسرح سلاح"، وفيلم "فرح"، وفيلم "شباب سبايسي"، كما شارك في العديد من الأعمال الإذاعية.