فنون ومشاهير

لمحبي الهيبة.. اليكم موعد عرض الجزء الاخير

Lebanon 24
15-09-2021 | 08:00
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يواصل فريق عمل مسلسل "الهيبة" تصوير مشاهد المسلسل الذي يحمل عنوان "الهيبة – جبل" تمهيداً لعرضه قبل نهاية العام الحالي، حيث تقرر عرضه في موسم درامي خارج الموسم الرمضاني. اليكم بعض من كواليسه والاسرار الخاصة بهيبة تيم حسن.

أكد مصدر خاص لـ"نواعم" أن شهر تشرين الاول هو الموعد المبدئي لانطلاق أولى حلقات الموسم الخامس من سلسلة الهيبة عبر شاشة الـأم بي سي 1، وذلك بعد قرار الشركة المنتجة بعرض العمل خارج الموسم الرمضاني.
وكان قبل أيام قد انطلق أحد الأفيشات الخاصة بالموسم الجديد حيث ظهرت فيه إيميه صياح بجوار بطل الملحمة تيم حسن في بوستر غير رسمي للعمل لحين الإفراج عن البوستر الخاص بالموسم الجديد، وظهرت إيميه بلوك مختلف من أجل شخصيتها ضمن الأحداث الذي سيضم أبطال الموسم، خاصة بعد وجود عبد المنعم عمايري في أحداث الجزء الخامس من المسلسل.
 


فيلم سينما
وعلى صعيد آخر، يستعد صنّاع العمل للفيلم السينمائي الذي سيبدأ تحضيره فور إنهاء تصوير مشاهد الموسم الخامس من المسلسل الذي يشهد نهاية مواسم الهيبة الدرامية، على أن يكون استكمالاً لأحداث الملحمة بالفيلم السينمائي.
إلى ذلك، علمت نواعم أن الموسم الخامس سينتهي نهاية مفتوحة، على أن تكتمل أحداثه في العمل السينمائي الذي يُحضّر له حالياً لبدء تصويره قبل نهاية العام.

 
المصدر: نواعم
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