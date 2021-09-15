فنون ومشاهير

طليقة زوج أصالة تثير الجدل بهذا المنشور

Lebanon 24
15-09-2021 | 16:00
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نشرت طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، مارتا حامد، زوج الفنانة السورية أصالة نصري منشوراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، أثار الجدل بين المتابعين، إذ كتبت: :"حين يجف كل شيء فيك لا تيأس .. فقد تتساقط الأمطار لتسقيك من جذورك حتى أغصانك".
واعتبر بعض المتابعين أن ما كتبته مارتا رسالة لطليقا بعد إعلان زواجه رسميا من أصالة.
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