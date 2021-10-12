فنون ومشاهير

إبنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة مختلفة... شاهدوا "look" ناديا شربل الجديد (صورة)

Lebanon 24
12-10-2021 | 07:10
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نشرت الممثلة ناديا شربل، إبنة الممثلة والكاتبة كارين رزق الله والممثل فادي شربل، صورة جديدة، عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت بإطلالة جديدة ومختلفة. واعتمدت شربل قصة شعر قصيرة، مع غرّة. فيما، لبست ثيابا شتوية.
 
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ناديا شربل

إطلالة

قصة شعر

كارين رزق الله

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