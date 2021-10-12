28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
إبنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة مختلفة... شاهدوا "look" ناديا شربل الجديد (صورة)
Lebanon 24
12-10-2021
|
07:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة ناديا شربل، إبنة الممثلة والكاتبة كارين رزق الله والممثل فادي شربل، صورة جديدة، عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت بإطلالة جديدة ومختلفة. واعتمدت شربل قصة شعر قصيرة، مع غرّة. فيما، لبست ثيابا شتوية.
مواضيع ذات صلة
نادين نسيب نجيم بإطلالة مثيرة بالاسود الضيق (صور)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم بإطلالة مثيرة بالاسود الضيق (صور)
12/10/2021 16:55:59
12/10/2021 16:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أحلام تكشف سر إطلالتها الفخمة في "إكسبو دبي".. مصمم لبناني عالمي السبب! (صور)
Lebanon 24
أحلام تكشف سر إطلالتها الفخمة في "إكسبو دبي".. مصمم لبناني عالمي السبب! (صور)
12/10/2021 16:55:59
12/10/2021 16:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالته الغريبة في "الموريكس دور".. قصي خولي بلوك جديد ما رأيكم به؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد إطلالته الغريبة في "الموريكس دور".. قصي خولي بلوك جديد ما رأيكم به؟ (فيديو)
12/10/2021 16:55:59
12/10/2021 16:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة بإطلالة "إفريقية" تُعرّضها لانتقادات (صور)
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة بإطلالة "إفريقية" تُعرّضها لانتقادات (صور)
12/10/2021 16:55:59
12/10/2021 16:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ناديا شربل
إطلالة
قصة شعر
كارين رزق الله
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. خبرٌ جديد هام عن البنزين والطوابير
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبرٌ جديد هام عن البنزين والطوابير
14:00 | 2021-10-11
11/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)
Lebanon 24
سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)
03:04 | 2021-10-12
12/10/2021 03:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ هام من إدارة السير.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بيانٌ هام من إدارة السير.. إليكم تفاصيله
15:11 | 2021-10-11
11/10/2021 03:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالارقام... إلى اللبنانيين: ارتفاع في سعر المازوت والغاز
Lebanon 24
بالارقام... إلى اللبنانيين: ارتفاع في سعر المازوت والغاز
10:36 | 2021-10-11
11/10/2021 10:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مُشكلة بشأن المازوت بعد صدور التسعيرة.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
مُشكلة بشأن المازوت بعد صدور التسعيرة.. ماذا يجري؟
12:17 | 2021-10-11
11/10/2021 12:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:56 | 2021-10-12
الموت يُحزن إعلامية الـ"أم تي في": "خسارتك بتوجّع كتير... رح اشتقلك حبيبي" (صور)
07:32 | 2021-10-12
بعد 16 عاما في تلفزيون "الجديد"... كاترين حنا تترك القناة وهذه وجهتها المقبلة!
07:21 | 2021-10-12
فتاة روسية تدّعي أنها ابنة نوال الزغبي.. الشبه كبير بينهما وهكذا علّقت الاخيرة (فيديو)
06:11 | 2021-10-12
فنانة سورية مسلمة تثير جدلا بعد زيارتها وعائلتها القديس شربل... ماذا قالت؟ (صورة)
05:00 | 2021-10-12
قُبلة أمل علم الدين وجورج كلوني تُشعل المواقع.. وحذاؤها كاد يضعها في موقف محرج (صور)
04:55 | 2021-10-12
بروب الاستحمام وشعر مبلل.. هيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل بصورها شاهدوا كيف بدت
فيديو
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
08:28 | 2021-10-12
12/10/2021 16:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
12/10/2021 16:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
08:00 | 2021-10-09
12/10/2021 16:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact