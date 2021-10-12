إبنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة مختلفة... شاهدوا "look" ناديا شربل الجديد (صورة)

نشرت الممثلة ناديا شربل، إبنة الممثلة والكاتبة كارين رزق الله والممثل فادي شربل، صورة جديدة، عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت بإطلالة جديدة ومختلفة. واعتمدت شربل قصة شعر قصيرة، مع غرّة. فيما، لبست ثيابا شتوية.