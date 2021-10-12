بعد 16 عاما في تلفزيون "الجديد"... كاترين حنا تترك القناة وهذه وجهتها المقبلة!

أفاد موقع "شاشات" أن بعد غياب المحاورة السياسية كاترين حنا عن شاشة "الجديد" في الفترة الاخيرة، تضاربت المعلومات حول اسباب غيابها وكثرت التأويلات. غير أن الاعلامية تركت المحطة في الواقع، وإنتقلت الى قناة الجزيرة القطرية كمراسلة ومنتجة، وذلك بعد حوالى 16 سنة على عملها في "الجديد".