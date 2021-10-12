فنون ومشاهير

الموت يُحزن إعلامية الـ"أم تي في": "خسارتك بتوجّع كتير... رح اشتقلك حبيبي" (صور)

Lebanon 24
12-10-2021 | 08:56
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نعت مقدمة برنامج الصباح على شاشة الـ"أم تي في"، الاعلامية رانيا زيادة أشقر عمها. ونشرت عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" صورة برفقة العائلة، وعمها إلى جانبها. وعلّقت عليها قائلة: "خسارتك بتوجّع كتير، بحبك ورح اشتقلك، حبيبي يا عمو".
 
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رانيا زيادة أشقر

أم تي في

وفاة

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