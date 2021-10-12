محمد عطية بوشم رابع مؤثر (صورة)

كشف الفنان المصري محمد عطية انه أجرى رابع وشم على جسمه وهو اسم والدته سامية، ونشر عطية على صفحته الخاصة على "فايسبوك" صورة له وعلّق عليها بالقول: "إمبارح عملت رابع تاتو فجسمي … أكتر تاتو كان نفسي أعمله … ( سامية ) إسم أمي … أهم شخص فحياتي والإنسانة الوحيدة اللي تستاهل يكون إسمها على جسمي ما يطلعش منه … أمي هي أقرب صديق ليا.

بتعرف تتقبلني مع كل تغيير بيحصل في تفكيري و فحياتي حتى لو مش متناسب مع أفكارها و تقاليدها و عادتها … أمي عرفت تعمل اللي أغلب الناس في مجتمعنا فشلوا يعملوه … قدرت تفهم مقولة من اكتر المقولات اللي صعب الناس تعرف تطبقها و هي "لا تربوا أولادكم كما رباكم آباؤكم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم" … أمي عارفه كل أسراري و ملجأ ليا في أي أزمة … مهما كبرت بفضل ضعيف من غيرها … أي حاجة وصلتلها و أي حاجة قدرت أحققها هي كانت سبب مباشر فيها … أمي هي الشخص اللي فضل مؤمن بيا حتى في الوقت اللي أنا فيه فقدت الأمل و الثقة في نفسي … أول مكالمة تليفون لأي شغل بيجيلي بتكون ليها … الدعوة اللي بتدعيهالي في أخر كل مكالمة قادرة تحول أي مشكلة أو هم لشئ سهل و بسيط … سامية أكتر حد فاهمني و مستحملني بكل عيوبي و أخطائي".