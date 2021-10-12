لاروسي بخطوة لافتة..وما علاقة أغاني السيدة فيروز؟

في خطوة لافتة ومميزة، قررت الفنانة العالمية الهولندية لاروسي تعلّم اللغة العربية بجديّة، وفعلًا قد بدأت بذلك مع معلمتها اللبنانية نيبال أرناؤوط ، التي تواصل تعليمها اللغة وطريقة النطق ومخارج الحروف، وذلك من خلال منصات التواصل بسبب سفرها الدائم.

وبعد تحسنها باللغة بدأت تتعلّم نطق العربية الفصحى بالأغاني، وذلك من خلال حفظ وأداء أغاني وقصائد غنتها السيدة فيروز.

وعن ذلك، قالت لاروسي: "أجد متعة بحفظ هذه الأغاني الجميلة، وقد بدأت أحفظ بعضها، وأؤدي بعض المقاطع منها بشكل يومي وأتمرّن على نطق كلماتها، من خلال طريقة السيدة فيروز التي أحبها كثيراً وتربّيت على صوتها، ومعجبة بأدائها الجميل ونطقها السليم. ومن يدري؟ فقد أفاجيء الجمهور عندما أصبح جاهزة بغناء إحدى هذه القصائد الجميلة الألحان والكلمات".