فنون ومشاهير

مُجدداً محمد رمضان يُثير الجدل: رقص مع مضيفتين داخل الطائرة.. من هي "الفرفوشة"؟ (فيديو)

Lebanon 24
13-10-2021 | 02:00
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مرة جديدة أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل، فقد نشر فيديو له من داخل الطائرة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهر رمضان وهو يرقص مع مضيفتي طيران داخل الطائرة على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، وعلق على الفيديو بالقول : "المضيفة الفرفوشة رزق"، في إشارة إلى اسم احداهما.

 

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)


 

وكان رمضان تعرض لانتقادات من جمهوره بعد نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها وهو يجلس عاريا على كرسي الطائرة، ويدخن السجائر ويحمل على قدمه لاب توب. وترك الصورة من دون تعليق، إلا أن الجمهور هاجمه بشدة.

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