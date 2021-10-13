فنون ومشاهير

بعد تصريحها عن الـ decolte ..اليسا تُثير الجدل مجدداً: "بعدني حديث العونية؟"

Lebanon 24
13-10-2021 | 03:00
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في الساعات الماضية، دخلت الفنانة اليسا التراند على محرّك غوغل في أكثر من 5 الآف بحث، بعدما أثارت تصريحاتها الأخيرة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

وأشعلت الفنانة اليسا جبهة الهجوم عليها من جديد، في تغريدة عبر تويتر قالت فيها: " بعدني حديث العونية لهلق؟ شو حلو".

 

 

وكانت إليسا أطلقت تصريحا مثيرا للجدل خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز مؤسسة "مي شدياق للإعلام"  قالت فيه "ما بدي أوصل لمرحلة ما أقدر ألبس Decolté لأنو في حزب عم يحكمنا".

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