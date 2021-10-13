بعد تصريحها عن الـ decolte ..اليسا تُثير الجدل مجدداً: "بعدني حديث العونية؟"

في الساعات الماضية، دخلت الفنانة اليسا التراند على محرّك غوغل في أكثر من 5 الآف بحث، بعدما أثارت تصريحاتها الأخيرة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشعلت الفنانة اليسا جبهة الهجوم عليها من جديد، في تغريدة عبر تويتر قالت فيها: " بعدني حديث العونية لهلق؟ شو حلو".

بعدني حديث العونية لهلق؟؟

شو حلو 🤣🤣 — Elissa (@elissakh) October 11, 2021

وكانت إليسا أطلقت تصريحا مثيرا للجدل خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز مؤسسة "مي شدياق للإعلام" قالت فيه "ما بدي أوصل لمرحلة ما أقدر ألبس Decolté لأنو في حزب عم يحكمنا".