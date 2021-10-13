فنون ومشاهير

السبب كُشف.. هذا ما أبعد نادين نسيب نجيم عن التمثيل في الـ 2022

Lebanon 24
13-10-2021 | 04:00
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قبل أيام كتب المنتج صادق الصباح رسالة ود وحب للممثلة نادين نسيب نجيم، وذلك عطفاً على نجاح مسلسل "صالون زهرة" بطولتها والممثل السوري معتصم النهار، إخراج جو بوعيد، وتمنى الصباح "لابنته" كما يسميها النجاح الدائم، وردت نجيم على التحية بمثلها وقالت إنها صحيح ستكون غائبة في 2022 لكنها ستتابع أخبار وتفاصيل الشركة وإنتاجاتها.

 

ويبدو أن شركة الصباح ستحاول من خلال غياب نادين عن موسم الدراما الرمضاني الاستفادة من نصوص جديدة وقصص أو روايات مثيرة للسنة التي تليها، وتقديم نادين برؤية خاصة ومتجددة على غرار 9 سنوات من العمل بينها وبين الصباح في مواسم الدراما الرمضانية.

 

ويبدو أن نجيم ستتفرغ خلال الفترة المقبلة للاعلان عن مشروع تجاري يُقال أنه يتعلق بالمستحضرات التجميلية، إذ شغلت على مدار سنوات سفيرة أو الوجه الاعلاني لمجموعة من الماركات العالمية من عدسات ملونة إلى مستحضرات تجميل عالمية شكلت تحولاً في مسيرتها الفنية، فهل ينجح مشروع نجيم التجاري الجديد كما هي حالها في المشاريع الدرامية التي قدمتها لعقد كامل؟

المصدر: نواعم
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