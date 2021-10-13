ظهر وهو يُقبل زوجته داخل عربة غولف.. أحمد الفيشاوي يُثير الجدل مُجددا والجمهور يهاجمه (فيديو)

مجددا أعاد الفنان المصري أحمد الفيشاوي إلى الأذهان الصور والفيديوهات التي التُقطت له في المناسبات الفنية المختلفة ويظهر فيها وهو يقبّل زوجته ندى الكامل.

ونشر الفيشاوي أخيراً عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" مقطع فيديو بدا فيه وهو يتبادل القُبلات مع زوجته، داخل عربة الغولف خلال تمضيتهما العطلة الصيفية، وعلّق على الفيديو قائلاً: "عن هذا الصيف".

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وتلقى فيديو الفيشاوي العديد من تعليقات الجمهور والتي انتقدت تصرفاته المتكررة في هذا الخصوص.

يُذكر أنه يعرض لأحمد الفيشاوي في دور السينما فيلم "30 مارس"، والذي يشارك في بطولته: دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، ونيللي كريم كضيفة شرف، وهومن تأليف حميد مدني، وإخراج أحمد خالد موسى.