نشر الاعلامي المثير للجدل ايلي باسيل،عبر حسابه على "الانستا" فيديو، يهاجم فيه الفنانة اليسا، قائلاً بطريقة ساخرة:شهيق زفير، ما حدا بالو فيكي.وتابع الهجوم باللغة الانجليزية، you are not the center of the worldواضاف باسيل، انا لا أمّت بصلة للعونية، بس انّو خلصنا بقى!! وارتاحيهذا وقد نشرت اليسا في وقت سابق تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة: بعدني حديث العونية.