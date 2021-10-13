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فنون ومشاهير
"لا مازوت ولا بلوط".. ممثلة لبنانية شهيرة تسأل: "أسعار السجّاد بالدولار؟" (صورة)
Lebanon 24
13-10-2021
|
07:00
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سألت الممثلة نادين الراسي عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام"، "شو أخبار السجّاد السنة؟ البرد عالابواب، لا مازوت ولا بلوط فركزولي علسجّاد، قولكن كمان علدولار الأميركي الاسعار".
وأعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول المنشور عبر حساباتهم الشخصية.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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