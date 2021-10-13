فنون ومشاهير

"لا مازوت ولا بلوط".. ممثلة لبنانية شهيرة تسأل: "أسعار السجّاد بالدولار؟" (صورة)

Lebanon 24
13-10-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-874568-637697265153668879.jpg
Doc-P-874568-637697265153668879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سألت الممثلة نادين الراسي عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام"، "شو أخبار السجّاد السنة؟ البرد عالابواب، لا مازوت ولا بلوط فركزولي علسجّاد، قولكن كمان علدولار الأميركي الاسعار". 
 
 
وأعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول المنشور عبر حساباتهم الشخصية. 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:20 | 2021-10-13
08:00 | 2021-10-13
07:30 | 2021-10-13
05:00 | 2021-10-13
04:00 | 2021-10-13
03:00 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website