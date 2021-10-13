فنون ومشاهير

أنغام تحيي ذكرى رحيل شقيقتها غنوة من أمام قبرها (صورة)

Lebanon 24
13-10-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-874573-637697267602810535.jpg
Doc-P-874573-637697267602810535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة أنغام، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لقبر شقيقتها غنوة التي رحلت يوم 12 تشرين الأول 2018 في حادث سير.

وأحيت أنغام ذكرى رحيل شقيقتها من أمام قبرها وكتبت على الصورة قائلة: "اللهم أغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة"


المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-10-13
13:02 | 2021-10-13
12:00 | 2021-10-13
11:45 | 2021-10-13
11:40 | 2021-10-13
11:30 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website