أنغام تحيي ذكرى رحيل شقيقتها غنوة من أمام قبرها (صورة)

نشرت الفنانة أنغام، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لقبر شقيقتها غنوة التي رحلت يوم 12 تشرين الأول 2018 في حادث سير.وأحيت أنغام ذكرى رحيل شقيقتها من أمام قبرها وكتبت على الصورة قائلة: "اللهم أغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة"