نور عمرو دياب تعلن موعد زواجها.. وهذا ما قالته عن والدها

كشفت نور ابنة الفنان عمرو دياب، خلال بث مباشر مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، أنها انتقلت الى منزلها الجديد في لندن، وستشارك متابعيها كل التجهيزات، وأنها شخصية نباتية مثل والدتها شيرين رضا، وذكرت أنها متحمسة للغاية لرؤيتها متألقةً في "مهرجان الجونة السينمائي".وعن موعد زواجها، قالت نور: "سأتزوج في عام 2022، من خطيبي كيران وودورد، وسعيدة معه للغاية... ولا أحب استغلال اسم وشهرة والديّ، ولكن أحب أن يتابعني جمهوري لنفسي فقط، كما أتجاهل الانتقادات السلبية التي توجه إليّ".وأضافت أن الكثير من متابعيها على السوشيال ميديا طلبوا منها أن يظهر معها والدها عمرو دياب في فيديو، فردّت بأنها ستعمل على تحقيق أمنيتهم.