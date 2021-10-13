فنون ومشاهير

نور عمرو دياب تعلن موعد زواجها.. وهذا ما قالته عن والدها

Lebanon 24
13-10-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-874574-637697269082120557.jpeg
Doc-P-874574-637697269082120557.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت نور ابنة الفنان عمرو دياب، خلال بث مباشر مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، أنها انتقلت الى منزلها الجديد في لندن، وستشارك متابعيها كل التجهيزات، وأنها شخصية نباتية مثل والدتها شيرين رضا، وذكرت أنها متحمسة للغاية لرؤيتها متألقةً في "مهرجان الجونة السينمائي".

وعن موعد زواجها، قالت نور: "سأتزوج في عام 2022، من خطيبي كيران وودورد، وسعيدة معه للغاية... ولا أحب استغلال اسم وشهرة والديّ، ولكن أحب أن يتابعني جمهوري لنفسي فقط، كما أتجاهل الانتقادات السلبية التي توجه إليّ".

وأضافت أن الكثير من متابعيها على السوشيال ميديا طلبوا منها أن يظهر معها والدها عمرو دياب في فيديو، فردّت بأنها ستعمل على تحقيق أمنيتهم. 
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-10-13
13:02 | 2021-10-13
12:00 | 2021-10-13
11:45 | 2021-10-13
11:40 | 2021-10-13
11:30 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website