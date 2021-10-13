فنون ومشاهير

بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)

Lebanon 24
13-10-2021 | 08:44
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قالت الفنانة دانا حلبي إنها تعيش أجمل أيام حياتها بعد ارتباطها بمصور المشاهير أيمن عباس.
وأكدت دانا أنها لا تفكر أبدا في المستقبل، بل تعيش كل يوم بيومه معتبرة أن الصحة تأتي في المرتبة الأولى من ثم تأتي الأمور الأخرى بما فيها الحب.
 
وتحدثت دانا لـ"فوشيا" عن وشمها الجديد، الذي حمل إسم زوجها. وكانت قد نشرت في وقت سابق صورة بالأبيض والأسود بدت فيها يدها ويد زوجها وقد تشابكتا وظهر وشم دانا على يد زوجها أيمن فيما وشمت اسم أيمن على يدها وعلقت عليها:"مرتبطين الى الأبد".
 
من جهة ثانية، أطلقت الحلبي منذ مدة أغنية جديدة حملت عنوان "بنت الحلبي" وهي من كلمات وألحان عمر آغا، تم تسجيلها في استديو روجيه ابي عقل.
 
 
المصدر: فوشيا
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