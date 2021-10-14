فنون ومشاهير

بعدما تقدمت ضدها بدعاوى ووصفتها بـ "مريضة نفسية".. هيفا وهبي تزور شقيقتها رولا يموت: هل تصالحتا؟ (صور)

Lebanon 24
14-10-2021 | 02:00
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نشرت الفنانة هيفا وهبي صورة عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام ظهرت فيها داخل المصعد وعلقت عليها بالقول انها ذاهبة لزيارة والدتها.

 

هيفا ظهرت بإطلالة كاجوال حيث ارتدت الجينز و"توب" باللون البيج.

 

 

ولاحقا نشرت شقيقتها المثيرة للجدل رولا يموت صورة تجمعها بهيفا وعلقت عليها قائلة: "شقيقي الديفا، لعبتي فوفا".

A post shared by Rola Yammout | رولا يموت (@rola_yammout_official)

 

 
 
 

وقد فوجئ الجمهور بصورة هيفا ورولا يموت ولاسيما وان علاقتهما متوترة. وصرحت رولا سابقا ان جمال شقيقتها غير طبيعي واصطناعي ونشرت صوراً لعمليات التجميل التي أجرتها هيفا مع تكاليفها، لكن الأخيرة التزمت الصمت ولم تفتح سجالا مع شقيقتها في الإعلام واكتفت بوصفها بـ "مريضة نفسية".

 

وحاول الكثيرون التوسط بين الشقيقتين من أجل مصالحتهما لكن هيفا رفضت ذلك وتقدمت بدعاوى قضائية ضد رولا تتهمها فيها بالتشهير ورفضت التنازل عن ذلك.

 

وبعد سنوات تعرّضت هيفا لوعكة صحية فزارتها رولا في المستشفى ثم وجهت لها رسالة من خلال برنامج تلفزيوني تطلب منها مسامحتها وانهاء الخلاف بينهما إلا أن هيفا بقيت على موقفها ورفضت التعليق على الموضوع إعلامياً.

 

ولكن يبدو ان المياه عادت إلى مجاريها بين الشقيقتين.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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