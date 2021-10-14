فنون ومشاهير

تيم حسن يجتمع بأبطال مسلسل "سكويد غايم" الشهير! (فيديو)

Lebanon 24
14-10-2021 | 05:00
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نشر الممثل السوري تيم حسن فيديو على حسابه الخاص على انستغرام تظهر فيه مشاهد تجمع بين مسلسل "الهيبة" والمسلسل الكوري الشهير "سكويد غايم".

 

وظهر تيم في الفيديو مع رفاقه خلال أحداث "الهيبة" وجرت مقارنتها بأحداث مسلسل "لعبة الحبار" أو المعروفة بـ "سكويد غايم"، والتي أصبحت رسمياً الإنتاج الأضخم في تاريخ نتفليكس من حيث عدد المشاهدات، متصدراً الترتيب في أكثر من 80 بلداً.

 

A post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)


 

واستعان Ayam Serious حساب الصفحة التي أنشأت الفيديو باللعبة الأولى التي تعرض بالمسلسل Red light , Green light ونسقها مع مشاهد كان قد أداها تيم في الجزء الرابع من الهيبة –الرد.

 

وقد تفاعل المتابعون مع الفيديو الذي نشره تيم بشكل كبير، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بطريقة دمج الفيديو.

المصدر: الجديد
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