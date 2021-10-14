27
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
إبنة كارين رزق الله وفادي شربل حديث مواقع التواصل... ظهرت وهي متّكئة على كتف شاب (صورة)
Lebanon 24
14-10-2021
|
09:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لناديا شربل، إبنة الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، والممثل فادي شربل.
فعمدت الاخيرة إلى نشر صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت فيها وهي متّكئة على كتف شاب.
مواضيع ذات صلة
إبنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة مختلفة... شاهدوا "look" ناديا شربل الجديد (صورة)
Lebanon 24
إبنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة مختلفة... شاهدوا "look" ناديا شربل الجديد (صورة)
14/10/2021 18:56:04
14/10/2021 18:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فتوى عن الجماع تثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
فتوى عن الجماع تثير الجدل (صورة)
14/10/2021 18:56:04
14/10/2021 18:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
التاريخ يعيد نفسه! (صورة)
Lebanon 24
التاريخ يعيد نفسه! (صورة)
14/10/2021 18:56:04
14/10/2021 18:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا لبنان... ما جديد الاصابات والوفيات اليومية؟ (صورة)
Lebanon 24
كورونا لبنان... ما جديد الاصابات والوفيات اليومية؟ (صورة)
14/10/2021 18:56:04
14/10/2021 18:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ناديا شربل
صورة
تابع
الأكثر قراءة
الجيش يتدّخل ويعمل على تطويق إشتباكات الطيونة وإعادة الهدوء إلى المنطقة
Lebanon 24
الجيش يتدّخل ويعمل على تطويق إشتباكات الطيونة وإعادة الهدوء إلى المنطقة
04:00 | 2021-10-14
14/10/2021 04:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالاسماء... قتلى إشتباكات الطيونة -بدارو
Lebanon 24
بالاسماء... قتلى إشتباكات الطيونة -بدارو
06:00 | 2021-10-14
14/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتصالات مستمرة لحل قضية "ملف البيطار" وهذا ما قاله بري لوزير العدل
Lebanon 24
الاتصالات مستمرة لحل قضية "ملف البيطار" وهذا ما قاله بري لوزير العدل
22:06 | 2021-10-13
13/10/2021 10:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقفل المدارس غدًا؟... هذا ما أعلنته وزارة التربية
Lebanon 24
هل ستقفل المدارس غدًا؟... هذا ما أعلنته وزارة التربية
14:01 | 2021-10-13
13/10/2021 02:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
13:49 | 2021-10-13
13/10/2021 01:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2021-10-14
هذا ما فعلته دينا الشربيني مع حسن أبو الروس في طريقهما الى الجونة (فيديو)
09:53 | 2021-10-14
منى أبو حمزة تنشر صورا من اشتباكات الطيونة... وتعلّق: "رجعت بنت 6 سنين"
08:45 | 2021-10-14
نجوى كرم تعلّق على أحداث الطيونة وتنشر مجموعة من الصور
05:00 | 2021-10-14
تيم حسن يجتمع بأبطال مسلسل "سكويد غايم" الشهير! (فيديو)
04:24 | 2021-10-14
اليسا في مواجهة شربل خليل.. وهذا موعد الجلسة
03:26 | 2021-10-14
ببطن منتفخ.. ملكة جمال لبنان السابقة تستعرض حملها (صورة)
فيديو
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
14/10/2021 18:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
14/10/2021 18:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
14/10/2021 18:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact