فنون ومشاهير

إبنة كارين رزق الله وفادي شربل حديث مواقع التواصل... ظهرت وهي متّكئة على كتف شاب (صورة)

Lebanon 24
14-10-2021 | 09:33
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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لناديا شربل، إبنة الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، والممثل فادي شربل.
 
فعمدت الاخيرة إلى نشر صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت فيها وهي متّكئة على كتف شاب. 
 
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ناديا شربل

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