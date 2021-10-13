فنون ومشاهير

أديل تطرح ألبوم "30" في 19 تشرين المقبل

Lebanon 24
13-10-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-875179-637698480588721039.jpg
Doc-P-875179-637698480588721039.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المغنية البريطانية أديل عبر الشبكات الاجتماعية أن ألبومها المنتظر الذي يحمل عنوان "30"، سيصدر في 19 تشرين الثاني المقبل.
وينتظر محبو المغنية الشهيرة ومعهم أوساط الموسيقى، بفارغ الصبر طرح الألبوم بعد 6 سنوات على إصدار أديل آخر أعمالها.
وستطرح النجمة البريطانية الجمعة أولى الأغنيات المنفردة من الألبوم، بعنوان "Easy on me".
وأطلقت على الألبوم عنوان "30" في إشارة إلى عمرها حين باشرت الإعداد لهذا العمل قبل 3 سنوات، في فترة مضطربة من حياتها والتي قالت عنها إن حياتها انهارت دون سابق إنذار.
وكشفت أديل المقيمة في لوس أنجلس عن الصعوبات التي واجهتها عند بلوغها الثلاثين والتي ألهمت مضمون ألبومها الجديد "30"، مدشنة عودتها بقوة إلى الساحة الفنية من خلال مقابلة مع مجلة "فوغ" تضمنت عدداً من الاعترافات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-10-14
14:10 | 2021-10-14
14:07 | 2021-10-14
14:00 | 2021-10-14
13:36 | 2021-10-14
11:00 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website