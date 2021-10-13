أديل تطرح ألبوم "30" في 19 تشرين المقبل

أعلنت المغنية البريطانية أديل عبر الشبكات الاجتماعية أن ألبومها المنتظر الذي يحمل عنوان "30"، سيصدر في 19 تشرين الثاني المقبل.وينتظر محبو المغنية الشهيرة ومعهم أوساط الموسيقى، بفارغ الصبر طرح الألبوم بعد 6 سنوات على إصدار أديل آخر أعمالها.وستطرح النجمة البريطانية الجمعة أولى الأغنيات المنفردة من الألبوم، بعنوان "Easy on me".وأطلقت على الألبوم عنوان "30" في إشارة إلى عمرها حين باشرت الإعداد لهذا العمل قبل 3 سنوات، في فترة مضطربة من حياتها والتي قالت عنها إن حياتها انهارت دون سابق إنذار.وكشفت أديل المقيمة في لوس أنجلس عن الصعوبات التي واجهتها عند بلوغها الثلاثين والتي ألهمت مضمون ألبومها الجديد "30"، مدشنة عودتها بقوة إلى الساحة الفنية من خلال مقابلة مع مجلة "فوغ" تضمنت عدداً من الاعترافات.