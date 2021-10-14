​جينيفر لورانس​ تتعاقد على بطولة "No Hard Feelings"

بعد أن أعلنت حملها في طفلها الأول، تعاقدت النجمة العالمية جينيفر لورانس على تصوير فيلم كوميدي جديد، يحمل عنوان "No Hard Feelings".وكشف موقع "Deadline" أن لورانس ستبدأ تصوير عملها السينمائي الجديد في صيف عام 2022. وحرصت النجمة السينمائية الشهيرة على الاستمتاع بوقتها أثناء سيرها في شوارع نيويورك برفقة الممثلة الكوميدية إيمي شومر، وبدت ملامح الحمل للمرة الأولى واضحة على النجمة العالمية. وكانت لورانس قد أُصيبت بجرح في جفنها ونزيف قرب عينها، بعد تطاير الزجاج خلال تصوير فيلمها الأخير "Don't Look Up"، في مدينة بوسطن الأميركية، ويشاركها البطولة جونا هيل، وأريانا غراندي، وكيت كادي، وماثيو بيري، وكايت بلانشيت وروب مورغان.