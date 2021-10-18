لقاء هند صبري وخطيبها السابق باسل خياط يتصدر الانترنت.. شاهدوا ردة فعلها

تسبب لقاء الفنانة هند صبري وخطيبها السابق الفنان السوري باسل خياط في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وفوجئت هند صبري في تلك اللحظات بمرور باسل خياط بشكل مفاجئ من خلفها ممسكاً بيد زوجته ناهد زيدان. وحينها، لم يقم خياط ولا صبري بإلقاء التحيات على بعضهما البعض، في حين اكتفيا بالابتسام فقط. والتقت هند صبري وباسل خياط خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة والتقطت الكاميرات موقفاً جمع بينهما أثناء التقاط مجموعة من الصور لهند صبري على السجادة الحمراء.وفوجئت هند صبري في تلك اللحظات بمرور باسل خياط بشكل مفاجئ من خلفها ممسكاً بيد زوجته ناهد زيدان. وحينها، لم يقم خياط ولا صبري بإلقاء التحيات على بعضهما البعض، في حين اكتفيا بالابتسام فقط.

وعبر عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أن الموقف تسبب في ظهور التوتر على هند صبري، حيث بدا عليها الانفعال أثناء التقاط الصور وتحوَّلت الابتسامة إلى عبوس.



وسلط بعض المتابعين الضوء على نظرة زوجة باسل خياط وابتسامتها فعلقت متابعة بالقول: "مراته ليها حاجه تانيه اللي هو أنا اللي خدته يا حبيبي عموماً مكنش مكتوب ليهم نصيب يبقو مع بعض كل واحد مع الشخص المناسب دلوقتي".

وجمعت علاقة حب كلًا من هند صبري وباسل خياط وبقيا مخطوبين لمدة عامين ونصف العام، إلا أنهما انفصلا بسبب غيرة خياط الشديدة، لكنهما لا يزالان صديقين جيدين وفي كل مرة يلتقيان يضحكان على تصرفاتهما الصبيانية آنذاك.

يذكر أن باسل خياط متزوج من ناهد زيدان وأنجب منها ابنه شمس الدين وابنته إيزابيل، بينما هند متزوجة من رجل الأعمال المصري احمد الشريف وأنجبت منه ابنتين هما: علياء وليلى.