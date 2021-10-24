فيديو مؤثر.. هذا ما فعله فان ديزل مع إبنة بول ووكر في حفل زفافها

في لحظة مؤثرة، نشرت ابنة الممثل الأميركي، الراحل بول ووكر، فيديو خلال حفل زفافها برفقة الممثل فان ديزل.وكشفت عارضة الأزياء ميدو، البالغة من العمر 22 عاما، أنها تزوجت من لويس من خلال مشاركة مقطع فيديو بالأبيض والأسود من الحفل على مواقع التواصل الإجتماعي.ومن المثير أن الممثل فان ديزل رافق العروس في الممر خلال مراسم الزفاف عوضا عن أبيها وصديقه الراحل.بدأ الفيديو بمقاطع تظهر ميدو مرتدية ثوبها الأبيض وهي تحتضن العديد من الضيوف.ويأتي حفل ميدو ووكر بعد 8 سنوات من وفاة والدها بول ووكر إثر حادث سير مروع يوم 30 تشرين الثاني 2013، حيث اصطدمت سيارته بشجرة في فالنسيا بكاليفورنيا وكان يبلغ من العمر حينها 40 عاما، أما ميدو فكانت تبلغ فقط 15 عاماً.