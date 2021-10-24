فيديو مؤثر.. هذا ما فعله فان ديزل مع إبنة بول ووكر في حفل زفافها

في لقطة مؤثرة... #فان_ديزل عراب ابنة صديقه الراحل #بول_ووكر في حفل زفافها حيث سار بها لعريسها في الحفل. وشاركت ميدو (22 عاماً) عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو من الحفل الذي كان نجمه شريك والدها في نجاح #فاست_اند_فيريوس. يذكر أن ووكر توفى في 2013 حين كانت ابنته تبلغ 15 عاماً pic.twitter.com/VRDiDpbJOz
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) October 24, 2021
في لقطة مؤثرة... #فان_ديزل عراب ابنة صديقه الراحل #بول_ووكر في حفل زفافها حيث سار بها لعريسها في الحفل. وشاركت ميدو (22 عاماً) عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو من الحفل الذي كان نجمه شريك والدها في نجاح #فاست_اند_فيريوس. يذكر أن ووكر توفى في 2013 حين كانت ابنته تبلغ 15 عاماً pic.twitter.com/VRDiDpbJOz
Vin Diesel walked Meadow Walker down the aisle at her wedding in place of her late father, Paul Walker ❤️
“You don’t turn your back on family” pic.twitter.com/oOLXdyWZz2
— Joe Pompliano (@JoePompliano) October 23, 2021
Vin Diesel walked Meadow Walker down the aisle at her wedding in place of her late father, Paul Walker ❤️
“You don’t turn your back on family” pic.twitter.com/oOLXdyWZz2