فنون ومشاهير

فنان شهير يكشف عن محاولته الانتحار... هذا ما قاله (فيديو)

Lebanon 24
31-10-2021 | 09:00
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كشف نجم هوليوود، الممثل الأميركي، ويل سميث، ولأول مرة عن محاولته الانتحار في إحدى المرات.

وجاء اعتراف سميث (53 عاما) في الإعلان الترويجي لفيلم وثائقي جديد سيعرض على موقع "يوتيوب" الشهر المقبل، والذي يتتبعه وهو يحاول خسارة 20 رطلا في 20 أسبوعا أثناء إنهائه كتابة مذكراته.

ويقول ويل سميث في إعلان البرنامج: "عندما بدأت تصوير هذا الفيلم، اعتقدت أنني سأكون في أفضل شكل في حياتي جسديًا، ولكن عقليا كنت في مكان آخر، وانتهى بي الأمر باكتشاف الكثير من الأشياء المخفية عن نفسي".
وأضاف أن كتابة مذكراته بمثابة استكشاف لحياته وأشياء كثيرة لا يعرفها الناس عنه.

ثم يظهر ويل سميث في إحدى اللقطات باكيا أمام أبنائه الثلاثة تراي وجايدن وويلو، ويصارحهم أنه فكر في الانتحار.

ولم يوضح إعلان الفيلم الوثائقي الفترة المحددة في حياة ويل سميث التي راودته فيها أفكار الانتحار.

ويحمل الفيلم الجديد اسم "The Best Shape of my Life"، وسيعرض على "يوتيوب" في 8 تشرين الثاني المقبل.

المصدر: سبوتنيك
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