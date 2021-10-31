فنان شهير يكشف عن محاولته الانتحار... هذا ما قاله (فيديو)

كشف نجم هوليوود، الممثل الأميركي، ويل سميث، ولأول مرة عن محاولته الانتحار في إحدى المرات.وجاء اعتراف سميث (53 عاما) في الإعلان الترويجي لفيلم وثائقي جديد سيعرض على موقع "يوتيوب" الشهر المقبل، والذي يتتبعه وهو يحاول خسارة 20 رطلا في 20 أسبوعا أثناء إنهائه كتابة مذكراته.ويقول ويل سميث في إعلان البرنامج: "عندما بدأت تصوير هذا الفيلم، اعتقدت أنني سأكون في أفضل شكل في حياتي جسديًا، ولكن عقليا كنت في مكان آخر، وانتهى بي الأمر باكتشاف الكثير من الأشياء المخفية عن نفسي".