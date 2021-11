فيلم لبناني إلى مسابقة الأوسكار لعام 2022

صدر عن وزارة الثقافة البيان الآتي:قرّر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى اليوم تبني ترشيح فيلم "كوستابرافا" Costa Brava للمخرجة منية عقل لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار للعام 2022 عن فئة الفيلم الاجنبي التي تنظّم من قبل اكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الاميركية،وبالمناسبة صدر عن وزارة الثقافة البيان الاتي:1- في تاريخ 27/10/2021 انعقدت اللجنة الخاصة المولجة باقتراح الفيلم السينمائي لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار للعام 2022 ورفعت تقريراً الى الوزير تضمّن ما خلاصته انّ فيلم "على امل تجي""Death of a virgin, and the Sin of not living" نال 5 اصوات،وانّ فيلم "كوستا برافا" نال 3 اصوات فيما فيلم "يوسف" نال صوتا ًواحداً اما فيلم "البحر امامكم" فلم ينل اي صوت،2- بعد التدقيق في المحضر المرفوع تبيّن لوزير الثقافة انّ ثمّة خللاً اجرائيا ً شاب اجتماع اللجنة تمثّل بغياب اثنين من اعضائها دون اخطار الوزير بواقعة تغيّبهما كما تبيّن له انّه بالإمكان اشراكهما في اعمال اللجنة عبر تقنيات التواصل عن بعد،وتبيّن ايضا انّ ثمّة خللاً آخر تمثل بمشاركة عضويين اضافيين في الاجتماع تأميناً لتمثيل الجامعة اليسوعية والجامعة اللبنانية الاميركية، ولكن من دون المصادقة على اضافتهما على عديد اللجنة وفقاً للأصول، أي من قبل المرجع المختص دولياً، وضمن المهلة المحددة في انظمته،3- استدراكاً لهذين الخللين الاجرائيين، طلب وزير الثقافة من اللجنة ان تجتمع وفقاً للأصول بعديدها المصادق عليه دولياً على ان تعمد في بداية الاجتماع الى وضع المعايير التي بالاستناد اليها سيجري مقاربة الفيلم الاصلح لتمثيل لبنان وعلى ان تعتمد بعد ذلك الى التداول والتصويت ورفع الاقتراح وفقاً للأصول،4- تنفيذاً لقرار الوزير اجتمعت اللجنة بعديدها المصادق عليه دولياً والتزمت في مستهل اجتماعها بوضع تلك المعايير التي تمثلّت بـ: موضوع الفيلم، طريقة معالجة الموضوع، حركة الاخراج، السيناريو، التقنيات المستخدمة، ادارة الممثلين، حركة الكاميرا، ايقاع الفيلم ...، وشرعت في عملية تداول تلتها عملية تصويت وبنتيجتها نال فيلم:- "كوستا برافا" خمسة اصوات- "على امل تجي" اربعة اصوات- "يوسف" صوت واحد- " البحر امامكم" لم ينل ايّ صوت.5- عملاً بصلاحياته المرسومة قرر الوزير تبنّي الاقتراح الاخير المرفوع من اللجنة بعديدها المصادق عليه دولياً وترشيح فيلم "كوستابرافا" Costa Brava للمخرجة منية عقل لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار للعام 2022 عن فئة الفيلم الاجنبي التي تنظّم من قبل اكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الاميركية، باعتباره الفيلم الذي نال اغلبية الاصوات.6- يتطلّع وزير الثقافة الى ان يعكس هذا الفيلم بتقنياته وموضوعه صورة مميّزة عن الانتاج السينمائي اللبناني ويأمل ان يلاقيه الدعم اللازم من ناحية التسويق ليكون بمتناول اوسع شريحة من المشاهدين محلياً ودولياً.