فنون ومشاهير

إليسا تتفوّق على بيونسيه ودواين جونسون...هذه التفاصيل

Lebanon 24
06-11-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-883260-637717994510979549.jpg
Doc-P-883260-637717994510979549.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفوّقت الفنانة اللبنانية إليسا على نجوم عالميين منهم بيونسيه، دواين جونسون ونيك جوناس، بمركزها بقائمة 50 شخصية الأكثر تأثيراً حول العالم على "تويتر" للعام 2021 الحالي.
 
واحتلت إليسا المركز الـ47، بينما بيونسيه في المركز الـ 48، أما دواين جونسون الـ49 ونيك جوناس الـ 50.
أما النجمة العالمة تايلور سويفت فتصدرت القائمة، فيما تحتلت المغنية كاتي بيري المركز الثاني.
وبأول تعليق لها على نجاحها الجديد، علّقت إليسا في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خبر جيد، شكراً لكم لجعل منصتي قوية، وتسعدني مشاركتكم هذا الانجاز".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:42 | 2021-11-06
09:00 | 2021-11-06
08:42 | 2021-11-06
07:42 | 2021-11-06
07:34 | 2021-11-06
07:14 | 2021-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website