إليسا تتفوّق على بيونسيه ودواين جونسون...هذه التفاصيل

تفوّقت الفنانة اللبنانية إليسا على نجوم عالميين منهم بيونسيه، دواين جونسون ونيك جوناس، بمركزها بقائمة 50 شخصية الأكثر تأثيراً حول العالم على "تويتر" للعام 2021 الحالي.

واحتلت إليسا المركز الـ47، بينما بيونسيه في المركز الـ 48، أما دواين جونسون الـ49 ونيك جوناس الـ 50.

أما النجمة العالمة تايلور سويفت فتصدرت القائمة، فيما تحتلت المغنية كاتي بيري المركز الثاني.

وبأول تعليق لها على نجاحها الجديد، علّقت إليسا في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خبر جيد، شكراً لكم لجعل منصتي قوية، وتسعدني مشاركتكم هذا الانجاز".