فنون ومشاهير

محمد منير يودّع إبن شقيقته الراحل من داخل السيارة.. لماذا لم يحضر الجنازة؟ (صورة)

Lebanon 24
23-11-2021 | 09:45
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حرص النجم محمد منير على الحضور  إلى صلاة الجنازة على روح إبن شقيقته لمواساة الأخيرة في مصابها الأليم بعد وفاة إبنها الاثنين، بعد أزمة صحية ألمت به قبل نحو 3 أيام ونقل بسببها الى المستشفى.

وحضر "الكينغ" بالأسود وكان في غاية الحزن والأسى على رحيل معتصم ولكنه بقي متواجداً في سيارته بسبب الظروف الصحية التي يمر بها، وقد أقيمت صلاة الجنازة على روح الشاب الذي يلقبه النجم المصري بـ"تيمو" بمسجد الحصري بأكتوبر عقب صلاة الظهر، وتم تشييع الجنازة ودفن الفقيد بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.
 
وكان الموسيقار محمد رحيم، أعلن عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" الخبر الحزين ونعى في منشوره الراحل وكتب: "البقاء لله خالص وأحر التعازي في وفاة صديقنا الغالي معتصم "تيمو" ابن أخت الفنان الكبير محمد منير، نسألكم الدعاء والفاتحة".
المصدر: لها
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