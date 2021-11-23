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فنون ومشاهير
إعلامية شهيرة تفقد حقيبتها ومقتنياتها الثمينة في المطار
Lebanon 24
23-11-2021
|
10:25
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أعلنت الإعلامية الكويتية حليمة بولند من خلال تطبيق "سناب شات" عن فقدانها لحقيبتها على متن الطائرة التي كانت تستقلها، وبدت في غاية الحزن على خسارة أشيائها الثمينة.
وحرصت بولند على الظهور بشكلها الجديد بعد عمليات التجميل التي خضعت لها، وشكت لمتابعيها ضياع حقيبتها على متن الطائرة قائلةً: "أنا في مطار مسقط لا أجد حقيبتي حتى الآن، ذهبت إلى قسم المفقودات بالمطار ولم أعثر عليها، يبدو أن شخصاً ما عثر عليها، أرجوكم أعيدوها إليّ إذا عثر أحدكم عليها".
وأكدت أنها تشعر بضيق كبير لفقدان الحقيبة، لأنها ضاعت في يوم ستحظى خلاله بتكريم، واستقبال حاشد خارج المطار. والتمست الرجاء ممن وجد الحقيبة بأن يعيدها إليها سريعاً.
وطلبت حليمة بولند من متابعيها الدعاء، وكتبت على المقطع قائلةً: "دعواتكم، شنطتي ضايعة، في حد أخد شنطتي بالغلط بليز يرجّعها احس إني لح إبكي والله".
المصدر: لها
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