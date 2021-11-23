لأن حبيبته تزوجت...يو تيوبر شهير ينتحر! (صورة)

توفي اليوتيوبر العراقي حمودي المولى بعد إقدامه على الانتحار، إذ وجدته الجهات الأمنية في محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء جثة في منزله في قضاء سوق الشيوخ .وفي التفاصيل أن الراحل قد توفي شنقًا بحبل ربطه على عنقه. وأشارت بعض المصادر إلى أن انتحاره جاء نتيجة زواج حبيبته من شاب آخر.الجدير ذكره أن حمودي المولى يبلغ من العمر 18 عامًا.