ماريو باسيل: ابكي كل يوم على لبنان بعد ما حلّ به

طمأن الممثل ماريو باسيل محبيه عن حالته الصحيّة بعد أزمة تعرّض لها دخل على أثرها إلى المستشفى. وأشار لـ "لبنان24" أنه تعرّض لالتهاب في البنكرياس وحصلت بعض المضاعفات إلا أنه أصبح في حالة جيّد.

وتحدّث ماريو عن جديده وهي مسرحية " Dramedy Night " التي يقدّمها في Disco Bar الأشرفية وهي سهرة صغيرة كوميدية من الأجواء الدرامية التي نعيشها في الوقت الحالي، تتناول بعض المواضع السياسية ، الكورونا والإجتماعية ويشارك فيها إلى جانب ماريو، تاتيانا مرعب، جوي عطا، وشادي مارون .

واللافت أن في هذه المسرحية يشارك الأبطال مع بعضهم البعض وليس فقط "ستاند آب كوميدي" ، حيث يغنّي جوي عطا ويعزف على الغيتار وتكون الموسيقى مباشرة ويتعاطف معها الجمهور، كما يجسّد شادي مارون أكثر من شخصيّة . المسرحية تنتقد الحكام في لبنان بشكل مضحك وساخر مع رسالة وفشّة خلق، هي تضم 4 أشخاص لأنهم يريدون أن يسافروا بها حول العالم ويفرح فيها اللبنانيون المغتربون .

عن تجربته الزوجيّة، أكّد ماريو أن الإنسان مع تقدّمه بالعمر يصبح على قناعة بأن لا غنى له عن العائلة، صحيح أن حريته تذهب إلا أنه يفوز لأن العائلة إستمرارية وتجعله يتعلّق بها ويعرف معنى حب العائلة وإلا سوف يسأل نفسه اسئلة وجودية .

ماريو عبّر عن فرحته بزواجه إلا أنه حزين لأن البلد جعله يبتعد عن عائلته التي تقيم في موسكو بعدما كان من المفترض أن تعيش في لبنان.

وفي السياسة دعا باسيل وزير الاعلام الى الاستقالة ومعه السياسيين الذين يقفون في وجه البلد. وقال "لبنان معروف إنتماؤه، وهو عربي الهوية والانتماء، وبعد أن كنا منارة الشرق أصبحنا مثل غزّة وأفغانستان .

ووصف ماريو الأزمة اللبنانية بالكارثية، وقال "لست متفائلا خصوصاً وأن قسما من الشعب لا يرى الحقيقة ولا يزال يتبع مَن أوصلنا إلى الخراب. الحل واضح وهو بتغيير السلطة، وأنا سأنتخب أي شخص ضد المحور الإيراني، و"القوات اللبنانية" تقدّم تصريحات سياسية صحيحة . صحيح أنني لست منتميا الى " القوات"ولكنها تقنعني لأنها تريد لبنان بلدا طبيعيا ".

وحول موقفه من التطبيع مع إسرائيل قال "لا اعلم ماذا تعني كلمة تطبيع ولكن أنا مع الحياة وضد السلاح لأن السلاح يأتي بالسلاح ، والصواريخ تأتي بالصواريخ ، والفقر يأتي بالفقر ، وأنا ابكي كل يوم على لبنان بعد ما حلّ به ."