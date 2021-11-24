فنون ومشاهير

بسبب خلع ملابسه محمد رمضان في ورطة.. أحيل إلى التحقيق!

Lebanon 24
24-11-2021 | 02:00
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أعلن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر، إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق، وعدم منحه تصاريح لإقامة حفلات داخل مصر.

 

وقال هاني شاكر في مؤتمر صحافي عقد بقصر ثقافة السينما، إن الفنان رمضان لن يصعد مرة أخرى للغناء على المسرح إلا بعد التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية، وإخطار نقابة الموسيقيين بنتيجة التحقيق.

 

وأوضح شاكر أن محمد رمضان كان قد تعهد بعدم خلع ملابسه على المسرح وارتدائها أثناء الغناء، لكنه لم يلتزم بما تعهد به، مما أدى إلى اتخاذ نقابة المهن الموسيقية بقرار نهائي بعدم غنائه في مصر مرة أخرى إلا بعد التحقيق معه في نقابته.

 

ويأتي ذلك بعد يومين فقط من تصريح هاني شاكر بأنه قريبا سيتم إصدار قرار من النقابة تجاه محمد رمضان، إذ قال في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" إن موقف النقابة من محمد رمضان  مختلف، حيث إنه عضو بنقابة المهن التمثيلية، وأشرف زكي هو مَن بيده المنع والمنح حيال ذلك الجواب، وعندما يريد الحصول على تصاريح، ترسل نقابة المهن التمثيلية إلى نقابة المهن الموسيقية خطابا بالطلب.

 

 

 

المصدر: البوابة
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