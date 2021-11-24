فنون ومشاهير

"بيوت من ورق" يعيد يوسف الخال إلى الدراما المشتركة ‎‎

Lebanon 24
24-11-2021 | 11:00
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يبدو أن الموسم المقبل سيعيد الممثل يوسف الخال إلى أعمال الدراما المشتركة، هذا ما أكدته معلومات خاصة عن قرب بداية تصوير مسلسل "بيوت من ورق"، كتابة الممثلة اللبنانية آية طيبة وإخراج أسامة الحمد، وسيجمع عدة وجوه لبنانية وسورية منهم النجمة سوزان نجيم الدين وديمة الجندي، إضافة إلى تقاسم البطولة بين يوسف الخال وطوني عيسى وداليدا خليل من لبنان.

وعُلم أن المسلسل مؤلف من خمسين حلقة سيُعرض بداية على شاشة "أم بي سي4" كعرض أول، ويعرض حالات اجتماعية يومية لا تغيب عنها قصص الحب والمال والسلطة.

يُذكر أن يوسف الخال أبعد نفسه في السنوات السابقة عن هذا النوع من المسلسلات، وكان قد شارك في مجموعة من المسلسلات التاريخية التي صُورت خارج لبنان، وشرح في تصريحات متقاطعة عن سبب تغيبه عن هذا النوع ذلك قبل مصالحته منذ حوالي الشهر مع المنتج صادق الصباح وزيارة الخال الشركة برفقة زوجته الفنانة نيكول سابا، حيث من المتوقع أن تستعيد الصباح التعاون مع يوسف الخال وزوجته بعد مقاطعة استمرت حوالي 4 سنوات.

 
المصدر: نواعم
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