عادل إمام في غيبوبة؟.. لم يحضر جنازة سهير البابلي والعائلة تتكتم

عندما ترددت الشائعات الاسبوع المنصرم عن تدهور حالة الفنان المصري عادل امام، خرج شقيقه المنتج عصام إمام ليؤكد أنّ "الزعيم" بصحة جيدة، قائلاً: "يعيش حياة جيدة جداً، ولا صحة للشائعات التي يتم ترديدها خلاف ذلك". أمّا اليوم ومع عودة أخبار تدهور صحة الفنان الكبير إلى الواجهة من جديد، بعد وفاة الممثلة المصرية سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاماً، وعدم تواجده في الجنازة، يتم التداول بمعلومات تفيد بدخول "الزعيم" في غيبوبة وتأزم حالته الصحية، والافت أنّ عائلة الفنان لم تصدر لغاية الساعة اي بيان نفي او تأكيد حول الاخبار التي يتم تداولها، وهو ما أقلق جمهور عادل امام عليه، وطالبوا العائلة بتوضيح الحقيقة.

وكان شقيق امام كشف في وقت سابق، أن "الزعيم" يعمل على دراسة عمل فني جديد يحمل اسم "الواد وأبوه"، يشارك فيه مع ابنه محمد ومن إخراج رامي إمام.