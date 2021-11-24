جورجينا رودريغز بعفوية في كواليس التصوير وهي حافية القدمين (صور)

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مستخدمة خاصية "الستوري"، وذلك أثناء تواجدها في جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرًا.

متابعو رودريغز اقتطعوا صورًا من الفيديو وتداولوها وأثنوا على عفويتها حيث ظهرت وهي حافية القدمين.