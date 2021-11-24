فنون ومشاهير

جورجينا رودريغز بعفوية في كواليس التصوير وهي حافية القدمين (صور)

Lebanon 24
24-11-2021 | 11:55
A-
A+
Doc-P-889852-637733811274095781.jpg
Doc-P-889852-637733811274095781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مستخدمة خاصية "الستوري"، وذلك أثناء تواجدها في جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرًا.
متابعو رودريغز اقتطعوا صورًا من الفيديو وتداولوها وأثنوا على عفويتها حيث ظهرت وهي حافية القدمين.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-11-24
13:57 | 2021-11-24
13:50 | 2021-11-24
13:38 | 2021-11-24
13:19 | 2021-11-24
12:46 | 2021-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website