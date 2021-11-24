تزوجت نفسها وأقامت زفافاً... ثم تطلقت بعد 3 أشهر!

تصدرت عارضة الأزياء كريس غاليرا الترند في شهر أيلول الماضي بعد ان احتفلت بزفافها على نفسها في مراسم رسمية أقامتها، وذلك لانها سئمت من الاعتماد على الرجال، بحسب كلامها.

ولكن هذا الزواج الغريب من نوعه لم يستمر، لأن العروس سئمت من أن تكون زوجة لنفسها، وقررت الطلاق بعد 3 أشهر من زواجها، وإضافة إلى ذلك كشفت أنها بدأت تقع في حب شخص آخر "مميز"، وخانت نفسها مع رجل، حسبما نشر موقع "ديلي ستار" يوم أمس الإثنين نقلًا عن تصريحها.