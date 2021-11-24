فنون ومشاهير

تزوجت نفسها وأقامت زفافاً... ثم تطلقت بعد 3 أشهر!

Lebanon 24
24-11-2021 | 13:38
A-
A+
Doc-P-889864-637733832974663028.jpg
Doc-P-889864-637733832974663028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدرت عارضة الأزياء كريس غاليرا الترند في شهر أيلول الماضي بعد ان احتفلت بزفافها على نفسها في مراسم رسمية أقامتها، وذلك لانها سئمت من الاعتماد على الرجال، بحسب كلامها.
ولكن هذا الزواج الغريب من نوعه لم يستمر، لأن العروس سئمت من أن تكون زوجة لنفسها، وقررت الطلاق بعد 3 أشهر من زواجها، وإضافة إلى ذلك كشفت أنها بدأت تقع في حب شخص آخر "مميز"، وخانت نفسها مع رجل، حسبما نشر موقع "ديلي ستار" يوم أمس الإثنين نقلًا عن تصريحها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-11-24
13:57 | 2021-11-24
13:50 | 2021-11-24
13:19 | 2021-11-24
12:46 | 2021-11-24
11:55 | 2021-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website