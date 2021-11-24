صورة مسربة لـ ابنة وفاء الكيلاني من زوجها الأول...هل تشبهها؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لإبنة الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني جودي من زوجها الأول طوني مخايل.

وظهرت وفاء في الصورة وهي تعانق ابنتها التي بدت تشبهها إلى حد بعيد.