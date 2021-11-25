نوال الزغبي تُثير الجدل مع قصي خولي: قُبلات وأحضان.."بيسحرني"! (صور وفيديو)

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورا عبر حسابها على تطبيق انستغرام ظهرت فيها برفقة الممثل السوري قصي الخولي، وعلقت قائلة: "من أكتر الممثلين اللي بيسحروني".

وأشعلت الصور التي نشرتها نوال السوشيل ميديا بعدما ظهرت وهي تحتضن وتقبل خولي الأمر الذي أثار الجدل بين متابعيها.

وكانت نوال قد كشفت عن سعادتها بتكريمها من قبل مهرجان ستار العرب، مؤكدة شعورها بالامتنان لإدارة المهرجان وقدمت الشكر لجمهورها الكبير في الوطن العربي، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنياتها الجديدة.