أصالة تقع في فخ "الفلترات" وتتعرض لموقف محرج (صورة)

تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري لموقف محرج على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اللغط الذي حصل معها وعدم تمييزها بين حمادة هلال وابنه. فما هو تعليق اصالة نصري الذي عرضها لهذا الموقف؟



نشر الفنان المصري حمادة هلال فيديو له مستعملاً تقنية "فلتر" للأطفال للتعليق بطرافة على الإجازة المدرسية، حيث بدا أصغر سناً، وقال في الفيديو: "بكرا اجازة مافيش ‏مدرسة". فاعتقدت أصالة أن الفيديو يعود الى إبن هلال، لتبدي اعجابها به وتعلق: "روح قلبي الله يحفظه بيجنن".

حصد كلام أصالة على الفيديو أكثر من 800 تعليقاً من قبل المتابعين، حيث سخر عددا من المتابعين من عدم ادراكها بوجود فلتر للاطفال، وكتب أحدهم ردا على تعليق اصالة نصري: "مش ابنه .. ده حمادة هلال.. يا صولا أنتِ فاهمة الموضوع غلط". بالمقابل اعتبر بعض الأشخاص أن عدم ادراكها بموضوع الفلتر غير معيب.

ورغم كلّ الجدل الذي حصده التعليق لم تحذفه، ولم يصدر أي ردّ من قبل هلال.