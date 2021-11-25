أحمد السقا وكريم عبد العزيز وروبي وقصي خولي في موسم مؤجّل

أكثر من عمل سينمائي ينتظر قرار الإفراج ليكون في دور العرض السينمائية؛ فما زال مصيره مجهول حتى هذه اللحظة حيث تعددت الأسباب ولكن النتيجة واحدة،.تجربتان للسقابدايةً من فيلم "العنكبوت" الذي أنهى أحمد السقا تصويره قبل فترة ليست قصيرة، حيث استغرق تصويره ما يقرب من عامين؛ فهو الآخر تأجل عرضه أكثر من مرة، ورغم أن العمل جاهز للعرض لكن الجهة المنتجة وفريق عمل الفيلم ينتظرون اختيار التوقيت المناسب لعرضه في دور العرض السينمائية، وإن كان نهاية العام هو الموعد الأقرب لعرضه سينمائياً .والفيلم تدور أحداثه حول عصابات المافيا حيث يواجه السقا العديد من الأزمات بسبب شقيقه، ويجسده ظافر العابدين الذي يمارس أعمالاً غير مشروعة .أما منى زكي فتجسد شخصية مرشدة سياحية ضمن الأحداث وتجمعها علاقة حب بالسقا .وللسقا أيضاً مشروع آخر ما زال عرضه مؤجلاً؛ وهو فيلم "السرب" الذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، حيث يجسد ملحمة الضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري في ليبيا ضد داعش، والفيلم يُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية هذا العام.وكانت الجهة المنتجة قد عرضت البرومو الخاص به قبل فترة تمهيداً لعرضه لكنه تأجل أكثر من مرة لانشغال نجومه بأعمال آخرى، ومن المقرر إنهاء تصوير العمل خلال العام الحالي تمهيداً لعرضه في دور العرض السينمائية .والفيلم يشارك في بطولته قصي خولي في أول عمل سينمائي له في مصر ودياب وشريف منير وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وكريم فهمي ومحمود عبد المغني .كيرة والجنويأتي فيلم "كيرة والجن" لينضم لقائمة الأعمال السينمائية المؤجلة أيضاً؛ حيث كان من المنتظر عرضه خلال موسم الصيف الحالي ولكن تأجل بسبب ظروف كورونا وصعوبة التصوير في أكثر من بلد، ما جعل المخرج مروان حامد يحاول إيجاد بدائل لإنهاء التصوير، ومن المنتظر أن ينهي فريق عمل الفيلم تصوير كافة المشاهد خلال الأيام القادمة تمهيداً لعرضه خلال عام 2022 .والفيلم هو أول عمل سينمائي يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز ومأخوذ عن رواية 1919 لأحمد مراد، ويشارك في بطولته هند صبري وأحمد مالك .