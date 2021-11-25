بسبب نوال الزغبي وعاصي الحلاني.. مهرجان "نجم العرب" يعتذر رسمياً لإيهاب توفيق

أثار انسحاب الفنان إيهاب توفيق من مهرجان "نجم العرب" الذي انعقد قبل أيام، وكان مقرراً تكريمه خلاله، جدلا كبيراً مما دفع إدارة المهرجان لإصدار بيان صحافي، قدم خلاله اعتذارًا لإيهاب توفيق، والذي غادر الحفل قبل استلام تكريمه.وجاء في البيان: "تتقدم أسرة مهرجان نجم العرب بالاعتذار للفنان إيهاب توفيق عن ما تم تداوله في الصحافة والإعلام من أخبار مغلوطة عن أسباب انسحابه من الحفل، والتي أشارت إلى أنه انسحب غاضبا بسبب تكريم الفنانة نوال الزغبي والفنان عاصي الحلاني قبله، وهذا عار تماما من الصحة حيث إن السبب الحقيقي لخروجه من الحفل قبل استلام تكريمه هو تأخر موعد بدء الحفل لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية والتي أثرت على العديد من فقرات الحفل وأيضا تسببت في تأخر النجوم على الحضور بسبب الزحام الشديد مما ترتب عليه تأخير موعد الحفل والتي أدت لذهابه سريعاً لارتباطه بإحياء حفل فني في هذا التوقيت، حيث إنه كان متفقاً على ميعاد الصعود إلى المسرح للتكريم في بداية الحفل لكي يذهب ويلحق بارتباطه الفني، ولكن تأخير الحفل حال دون ذلك وأي أخبار أخرى تخص هذا الموقف هي عاريه تماماً من الصحة وليست لها أي أساس".وتابع البيان: "نحن أسرة نجم العرب نكن للفنان إيهاب توفيق كل الاحترام والتقدير لفنه ولمكانته الكبيرة هو وكل من ساهم في الحضور لحفلنا السنوي".