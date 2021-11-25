فنون ومشاهير

ربيع بارود بين شوارع بيروت يطلق "بطل العالم بالحلا" (فيديو)

Lebanon 24
25-11-2021 | 07:20
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متنقلاً بين شوارع بيروت في منطقة مار مخايل التي تضجّ حياة وأمل رغم كل ما يحصل في لبنان، أطلق الفنان ربيع بارود أغنيته الجديدة "بطل العالم بالحلا" عبر قناته الخاصّة على "يوتيوب".
أغنية "بطل العالم بالحلا" هي أغنية شبابية تم تصويرها بالهاتف بطريقة إحترافية تحت إخراج حسن رعد، من كلمات وألحان الشاعر أحمد عبد النبي الذي شارك ربيع في الكليب وغنّى على طريقة الراب أما التوزيع تولاه امدي جبر.   
ولاقت الأغنية نجاحاً كبيراً حيث وصل عدد مشاهدتها على اليوتيوب 700 ألف، كما أنها دخلت Trending في قائمة يوتيوب وأصبحت تحتل المركز الثامن.  
ويعيش الفنان ربيع بارود نشاط فنيّ كبير حيث أحيا حفلاً غنائياً في برلين إلتقى فيه الجاليات العربيّة، كما يستعد لإحياء حفل غنائي في لبنان على أن ينتقل بعدها إلى السويد ليحتفل بعيد الميلاد وبعدها رأس السنة في عدد من الحفلات. 
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