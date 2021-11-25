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فنون ومشاهير
نور عمرو دياب تكشف عن طولها الحقيقي وأماكن البيرسينغ في جسمها!
Lebanon 24
25-11-2021
|
12:26
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فتحت نور عمرو دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب والممثلة الصرية شيرين رضا الباب للمتابعين لطرح الأسئلة عليها، عبر خاصية "الستوريز" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وبرز سؤال أحد المتابعين، الذي سألها عن طولها الحقيقي، وعن أماكن البيرسينغ بجسمها، فردت عليه: "طولي 161.5 سم"، كما أكدت أنها تملك خمس حلقات في إحدى أذنيها، و4 في الأخرى وواحدة في لسانها وواحدة في بطنها.
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