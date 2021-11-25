الحلقة الأخيرة من مسلسل "الهيبة" لم تُعرض.. الجمهور غاضب وتيم حسن يعتذر (صور)

فقد جمهور "الهيبة" الذي تابع المسلسل على مدار 5 أجزاء صبره مساء أمس الخميس لتأخر "شاهد" عن عرض الحلقة الأخيرة من العمل الذي يتابعه البعض قبل عرضه على شاشة mbc4 بـ 24 ساعة.

وشارك حساب "شاهد" على تويتر صورة للممثل تيم حسن، علّق عليها "كتير بنعتذر عن التأخير، بنعرف أن الكل ناطر مصير الهيبة لكن عم نحضر شي عظيم ع نار هادية، إثبااااات".

"شاهد" أيضًا رفعت منسوب الحماس لدى الجمهور الذي بقي حائراً لا يعرف ما هو مصير الحلقة 30 من العمل، ولدى الدخول على "شاهد" نجد كلمة SOON على الحلقة الثلاثين.

وفي ردّ على عدم عرض الحلقة الأخيرة، قدم الممثل تيم حسن اعتذارا للجمهور وكتب على حسابه على إنستغرام قائلا: "جمهور الهيبة العظيم في كل مكان، بعتذر أسرة المسلسل و أنا عن عدم بث الحلقة الأخيرة من الهيبة جبل اليوم في توقيتها، العمليات الفنية والتقنية عليها شغالة من أيام وهي مستمرة للآن وبمجرد إنتهائها رح تكون وبأقرب وقت على ‫شاهد إن شاء الله، شكرا لكل حدا فيكن ومعلشي الصبر حلو".

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A post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)





الا انه تم عرض الحلقة في وقت متأخر ليلاً.

يذكر أن "الهيبة- جبل" من بطولة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، سعيد سرحان، عبدو شاهين، روزينا لادقاني، محمد عقيل، ناظم عيسى، والممثلة الكبيرة منى واصف، وهو من تأليف سامر نصر الله، سعيد سرحان، عصام أبو خالد وإخراج سامر البرقاوي.