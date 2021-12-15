فنون ومشاهير

كيف كانت شيرين عبد الوهاب وهي طفلة؟ (صورة)

Lebanon 24
15-12-2021 | 13:12
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وهي طفلة.
 
وبدت شيرين ببراءة كبيرة ولم تختلف ملامحها كثيرًا.
 
 
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