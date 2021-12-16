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فنون ومشاهير
فيلم وثائقي عن سلسلة "جيمس بوند" تشرين المقبل
Lebanon 24
16-12-2021
|
23:00
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بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لبدء عرض سلسلة أفلام جيمس بوند سيعرض الفيلم الوثائقي "The Sound of 007"، لإحياء ذكرى موسيقى أفلام جيمس بوند، على Apple TV +.
وقال موقع السلسلة الرسمي في بيان، إن الفيلم سيكشف إنشاء الموسيقى التصويرية لأفلام مثل "دكتور نو" والأغنية الشهيرة 007، ويجمع بعض المقابلات من أرشيف الأفلام التي قام ببطولتها العميل السري البريطاني، على أن يعرض الفيلم الوثائقي في تشرين المقبل.
وكانت منتجة أفلام "جيمس بوند" باربرا بروكلي، أفادت بأن 007 القادم سيكون رجلاً بريطانياً من أي عرق، بعد مكالمات تشير إلى أن بوند يجب أن تؤديه امرأة، حيث شاركت المنتجة منذ فترة طويلة وجهة نظرها في مقابلة جديدة مع هوليوود ريبورتر.
وقالت بروكولي: "أعتقد أنه سيكون رجلاً، لأنني لا أعتقد بأنه على المرأة أن تؤدي دور جيمس بوند، مع أنني أؤمن بصنع شخصيات نسائية مختلفة، وليس مجرد جعل النساء يلعبن أدوار الرجال لتحقيق ذلك".
وزادت: "لا أعتقد أن هناك ما يكفي من الأدوار الرائعة للنساء، ومن المهم جداً بالنسبة لي أن نصنع أفلاماً للنساء عن النساء، بالتالي يجب أن يكون شخص بريطاني".
وأعلنت بروكلي أيضاً أن الشركة لن تختار ممثلاً آخر لتولي دور دانيال كريغ على الفور، وقالت: "نحن نرغب في الاحتفال بالإنجاز المذهل للممثل، وبالتالي أريد أن أترك هذا الفيلم يعرض فترة جيدة، وأن أحتفل حقًا بإنجاز دانيال المذهل الذي حققه على مدار 16 عاماً".
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