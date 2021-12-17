فنون ومشاهير

أغنية أديل Easy On Me تخطت حاجز الـ 30 مليون مشاهدة!

Lebanon 24
17-12-2021 | 05:00
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حصلت أغنية المغنية أديل التي طرحت تحت اسم Easy On Me على إعجاب 434 ألف خلال حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك منذ طرح الأغنية يوم 19 تشرين الثاني الماضي.

وتعد أغنية Easy On Me لـ أديل واحدة من أهم وأكثر أغنيات ألبومها الجديد 30 التي حصلت على إعجاب متابعين المغنية، وذلك بالتزامن مع تحقيق الأغنية مشاهدات تخطت حاجز الـ 30 مليون مشاهدة من خلال القناة الرسمية للمغنية أديل على يوتيوب.
 
 
المصدر: اليوم السابع
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