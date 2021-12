فنانة شهيرة تثير الجدل بظهورها مرتدية اللانجري (صورة)

شرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز، صورتين جديدتين لها على صفحتها على موقع التواصل التواصل الإجتماعي تظهر فيهما شبه عارية.والغريب ان ديمي طتبت تعليقاً على الصورتين :"ليلة عيد الميلاد".وكانت ديمي قد نشرت سابقاً مقطع فيديو، عبر خاصية الستوريز على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لقطتها الصغيرة، وظهرت القطة داخل حقيبة يد، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع خفة دمها.وكانت قد إستعرضت ديمي روز مؤخرتها، بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة.وشاركت ديمي روز صورتها، معلقة عليها :"The earth is what we all have in common".