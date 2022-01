10 Fast & Furious يختتم السلسلة في 2023

وفقاً لتقرير نشر على موقع "nme"، يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious الشهيرة في 19 أيار 2023، على أن تنتج العمل شركة Universal.ويستعد فريق النجوم لانطلاق تصوير الجزء الجديد قريبا لسرعة الانتهاء منه وطرحه في الوقت المحدد، بمشاركة نجم السلسلة الممثل الأميركي الشهير فان ديزل والنجمة العالمية ميشيل رودريغيز، إلى جانب الممثلين جوردانا بروستر، وتيريس جيبسون، ولوداكريس، وناتالي ايمانويل، وتشارليز ثيرون، وجون سينا، وفين كول، وسونج كانج، وآنا ساواي، على أن يصدر الفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 وفيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid.وسيشهد الجزء العاشر بشكل مؤكد غياب نجم الأكشن العالمي دوين جونسون الشهير بـ "ذا روك"، بعدما فقد فين ديزل الأمل في تراجعه عن قرار عدم المشاركة في الفيلم.وقام ديزل أمس الأول بتسجيل دعوة ونشرها على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي، وقال إن أولاده يشيرون له بالعودة عن قراره، كما ذكر اسم النجم العالمي الراحل بول ووكر، قائلا: "لقد أخبرتك منذ سنوات أنني سأفي بوعدي لبول ووكر، أقسمت أننا سنصل ونظهر أفضل سرعة حتى النهاية في الجزء العاشر".وأزعج هذا الأمر جونسون بشدّة، واعتبره تلاعبا ومضايقة من ديزل، إذ قال في مقابلة حديثة مع "سي إن إن": "أخبرت ديزل مباشرة أنني لن أعود إلى سلسلة الأفلام، وقلت إنني سأكون دائماً داعماً للممثلين، ولكن لا توجد فرصة للعودة".وهاجم "ذا روك" شريكه السابق في البطولة، مضيفاً: "كان منشور في العام الأخير مثالاً على تلاعبه... لم يعجبني أنه أقحم أطفاله في الأمر وكذلك وفاة بول ووكر، اتركهم خارج الموضوع لقد تحدثنا قبل أشهر عن هذا الأمر وتوصلنا إلى تفاهم واضح".يذكر أن الخلاف بين النجمين ديزل وذا روك نشأ منذ الجزء الثامن للسلسلة حين تواردت أخبار حول تصريح الأخير في برنامج تلفزيوني بأن فان ديزل أضعف نجوم السلسلة التي شارك بها ذا روك في وقت سابق، إلا أن فان ديزل أنكر وجود خلاف، مؤكدا أن ذا روك صديقه المقرب وأن علاقتهما على أفضل ما يكون.